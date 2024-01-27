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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали 385 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 21 единицу вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • нанес 2 ракетных удара;
  • провел 50 боевых столкновений;
  • совершил 714 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление 

ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

Шахтерское направление 

Защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление

ВСУ отбили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Потери врага составили 385 человек. Также ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники: 

  • 6 танков;
  • 9 ББМ;
  • 3 автомобиля;
  • 3 единицы специальной техники.

"Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 26 января, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 381 370 военных.

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