ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю техніки росіян, також є полонені

Протягом минулої доби, 8 січня, українські військові знищили 21 одиницю техніки російських терористів. Зокрема взяли 10 окупантів в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Українські воїни відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Військові відбили 12 атак загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.
Шахтарський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 7 атак росіян південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.
Досягнення наших військових
ЗСУ ліквідували 375 окупантів, ще 10 росіян здалися в полон. Також було знищено 21 одиницю техніки ворога, а саме:
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 січня, українські воїни ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 365 990 військових.
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