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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю техніки росіян, також є полонені

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю техніки росіян, також є полонені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 8 січня, українські військові знищили 21 одиницю техніки російських терористів. Зокрема взяли 10 окупантів в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 5 ракетних ударів; 
  • провів 37 бойових зіткнень; 
  • здійснив 452 артобстріли. 

Авдіївський напрямок

Українські воїни відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

Військові відбили 12 атак  загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. 

Шахтарський напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок 

ЗСУ відбили 7 атак росіян південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

Досягнення наших військових 

ЗСУ ліквідували 375 окупантів, ще 10 росіян здалися в полон. Також було знищено 21 одиницю техніки ворога, а саме: 

  • 2 танки;
  • 5 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 9 БпЛА;
  • 2 автомобілі;
  • 1 одиницю спецтехніки.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 січня, українські воїни ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 365 990 військових.

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