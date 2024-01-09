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ЗСУ знищили майже 366 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Вівторок 09 січня 2024 07:54
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ЗСУ знищили майже 366 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили майже 366 тисяч окупантів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 365 990 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 6036 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 203 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 8672 (+6) од.;
  • РСЗВ - 954 (+1) од.;
  • засоби ППО - 638 од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1) од.;
  • крилаті ракети - 1805 (+18) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 552 (+10) од.;
  • спеціальна техніка -1333 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Авдіївському напрямку на Донеччині. Минулої доби сталося 67 бойових зіткнень.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

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