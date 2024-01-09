ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу техники россиян, также есть пленные

В течение суток враг:

нанес 5 ракетных ударов;

провел 37 боевых столкновений;

совершил 452 артобстрела.

Авдеевское направление

Украинские воины отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные отбили 12 атак захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

Достижения наших военных

ВСУ ликвидировали 375 оккупантов, еще 10 россиян сдались в плен. Также было уничтожено 21 единицу техники врага, а именно:

2 танка;

5 ББМ;

1 артсистему;

1 СПГ (АГС);

9 БпЛА;

2 автомобиля;

1 единицу спецтехники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 января, украинские воины ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 365 990 военных.