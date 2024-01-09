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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу техники россиян, также есть пленные

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу техники россиян, также есть пленные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 января, украинские военные уничтожили 21 единицу техники российских террористов. В частности взяли 10 оккупантов в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 5 ракетных ударов;
  • провел 37 боевых столкновений;
  • совершил 452 артобстрела.

Авдеевское направление

Украинские воины отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные отбили 12 атак захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

Достижения наших военных

ВСУ ликвидировали 375 оккупантов, еще 10 россиян сдались в плен. Также было уничтожено 21 единицу техники врага, а именно: 

  • 2 танка;
  • 5 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 9 БпЛА;
  • 2 автомобиля;
  • 1 единицу спецтехники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 января, украинские воины ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 365 990 военных.

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