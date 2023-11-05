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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки. Взяли полоненого

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 4 листопада, українські воїни знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки росіян. Також взяли у полон одного з терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку ворог, протягом минулої доби: 

  • завдав 8 авіаударів; 
  • провів 42 бойових зіткнення; 
  • здійснив 826 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку", - пише пресслужба. 

Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Росіяни безуспішно штурмували в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 20 атак ворога. 

Шахтарський напрямок 

Терористи безуспішно атакували  в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Мелітопольський напрямок 

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додає пресслужба. 

Протягом доби підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1039 вогневих завдань. Було знищено 413 росіян, одного з окупантів взяли у полон. 

Втрати ворога склали  12 одиниць військової техніки, зокрема: 

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 2 артсистеми; 
  • 2 автомобіля;
  • 3 склади боєприпасів.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 990 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 305 090 одиниць особового складу.

Як розповів командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, також наші воїни знищили  російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Таврійському напрямку. 

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