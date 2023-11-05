ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки. Взяли полоненого

На Таврійському напрямку ворог, протягом минулої доби:

завдав 8 авіаударів;

провів 42 бойових зіткнення;

здійснив 826 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку", - пише пресслужба.

Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Росіяни безуспішно штурмували в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 20 атак ворога.

Шахтарський напрямок

Терористи безуспішно атакували в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Мелітопольський напрямок

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додає пресслужба.

Протягом доби підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1039 вогневих завдань. Було знищено 413 росіян, одного з окупантів взяли у полон.

Втрати ворога склали 12 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистеми;

2 автомобіля;

3 склади боєприпасів.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 990 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 305 090 одиниць особового складу.

Як розповів командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, також наші воїни знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Таврійському напрямку.