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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники. Взяли пленного

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 4 ноября, украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники россиян. Также взяли в плен одного из террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

На Таврическом направлении враг, в течение прошлых суток: 

  • нанес 8 авиаударов; 
  • провел 42 боевых столкновения; 
  • совершил 826 артобстрелов. 
  • Авдеевское направление 

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку", - пишет пресс-служба. 

Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Россияне безуспешно штурмовали в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 20 атак врага. 

Шахтерское направление 

Террористы безуспешно атаковали в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление 

Враг наступательных действий не вел. 

Мелитопольское направление 

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба. 

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1039 огневых задач. Было уничтожено 413 россиян, одного из оккупантов взяли в плен. 

Потери врага составили 12 единиц военной техники, в частности: 

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 2 артсистемы; 
  • 2 автомобиля;
  • 3 склада боеприпасов.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 990 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 305 090 единиц личного состава.

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, также наши воины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Таврическом направлении.

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