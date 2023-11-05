ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники. Взяли пленного

На Таврическом направлении враг, в течение прошлых суток:

нанес 8 авиаударов;

провел 42 боевых столкновения;

совершил 826 артобстрелов.

Авдеевское направление

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку", - пишет пресс-служба.

Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Россияне безуспешно штурмовали в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 20 атак врага.

Шахтерское направление

Террористы безуспешно атаковали в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление

Враг наступательных действий не вел.

Мелитопольское направление

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1039 огневых задач. Было уничтожено 413 россиян, одного из оккупантов взяли в плен.

Потери врага составили 12 единиц военной техники, в частности:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистемы;

2 автомобиля;

3 склада боеприпасов.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 990 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 305 090 единиц личного состава.

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, также наши воины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Таврическом направлении.