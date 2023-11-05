ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники. Взяли пленного

За прошедшие сутки, 4 ноября, украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники россиян. Также взяли в плен одного из террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
На Таврическом направлении враг, в течение прошлых суток:
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку", - пишет пресс-служба.
Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.
Марьинское направление
Россияне безуспешно штурмовали в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 20 атак врага.
Шахтерское направление
Террористы безуспешно атаковали в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
Запорожское направление
Враг наступательных действий не вел.
Мелитопольское направление
"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляет пресс-служба.
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1039 огневых задач. Было уничтожено 413 россиян, одного из оккупантов взяли в плен.
Потери врага составили 12 единиц военной техники, в частности:
Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 990 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 305 090 единиц личного состава.
Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, также наши воины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Таврическом направлении.
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