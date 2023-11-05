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ЗСУ знищили більше 305 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 05 листопада 2023 08:12
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ЗСУ знищили більше 305 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 4 листопада, українські військові ліквідували ще 990 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 305 090 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 305 090 (+990) осіб ліквідовано;
  • танків - 5284 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 9953 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 7375 (+12) од.;
  • РСЗВ - 867 (+6) од.;
  • засоби ППО - 570 (+2) од.;
  • літаків - 322 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0) од.;
  • крилаті ракети - 1554(+3) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од.;
  • спеціальна техніка - 1047 (+9) од.

ЗСУ знищили більше 305 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни контратакують на Авдіївському напрямку і залишаються в центрі Кринків. Також, за попередньою інформацією, ЗСУ зберігають позиції біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

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