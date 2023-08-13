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ЗСУ знищили танк окупантів під Бахмутом. Сирський показав відео

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Кліщіївка, Неділя 13 серпня 2023 22:58
ЗСУ знищили танк окупантів під Бахмутом. Сирський показав відео Фото: ЗСУ ліквідували ворожий танк (facebook com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Командувач Сухопутними військами повідомив, що в Кліщіївці українська аеророзвідка встановила місцезнаходження російського танку Т-80 та передала їх координати побратимам.

"Кліщіївка. Працює 45-та ОАБр. Російські танки знищуємо. Слава героям", - написав Сирський.

Ситуація в районі Бахмута

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.

"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.

Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

Нагадаємо, що в суботу, 12 серпня, українські військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.

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