ЗСУ знищили танк окупантів під Бахмутом. Сирський показав відео
Військові Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.
Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Командувач Сухопутними військами повідомив, що в Кліщіївці українська аеророзвідка встановила місцезнаходження російського танку Т-80 та передала їх координати побратимам.
"Кліщіївка. Працює 45-та ОАБр. Російські танки знищуємо. Слава героям", - написав Сирський.
Ситуація в районі Бахмута
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.
"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.
Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.
Нагадаємо, що в суботу, 12 серпня, українські військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.
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