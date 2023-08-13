ВСУ уничтожили танк оккупантов под Бахмутом. Сырский показал видео
Военные Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клещеевке украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты собратьям.
"Клещеевка. Работает 45-я ОАБр. Российские танки уничтожаем. Слава героям", - написал Сырский.
Ситуация в районе Бахмута
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.
"Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - сказала она.
Российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.
Напомним, что в субботу, 12 августа, украинские военные ликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.
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