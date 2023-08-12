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Аеророзвідка знайшла - M777 знищила. Сирський показав ліквідацію ворога в Кліщіївці

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Кліщівка, Субота 12 серпня 2023 22:40
Аеророзвідка знайшла - M777 знищила. Сирський показав ліквідацію ворога в Кліщіївці Фото: ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Командувач Сухопутними військами повідомив, що в Кліщіївці українська аеророзвідка виявила вогневий підрозділ окупантів та передала їх координати побратимам.

"Кліщіївка, Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 80-ї ОДШБр виявила, вогневий підрозділ, 45 ОАБр знищив ворога за допомогою М777", - зазначив Сирський.

Ситуація в районі Бахмута

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.

"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.

Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

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