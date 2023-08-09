Чи сповільнився наступ на Бахмут: що кажуть експерти

Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний та північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

Пауза між гарними новинами затяглася, тому складається враження, що наступ на Бахмут сповільнився. Як пояснює військовий експерт Владислав Селезньов, ворог стягнув додаткові ресурси на південний та північний фланги. І вести наступ дуже важко, коли немає переваги в авіаційному та артилерійському компонентах.

"Звичайно, в таких умовах наступ сповільнився, а на деяких ділянках перейшов у позиційну війну. Але в будь-якому випадку їм (росіянам, - ред.) вдається стримувати нас лише за рахунок неймовірної концентрації сил. Слід пам'ятати, що зараз взагалі до 80% оперативних резервів РФ кинуто на те, щоби зупинити контрнаступ", - розповів він РБК-Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що українські війська наступають на Бахмут з обмеженою кількістю засобів ураження, артилерії та боєприпасів. За його словами, пріоритетним напрямком став південь, але навіть при цьому наші сили йдуть уперед і досягають тактичних успіхів.

Зазначимо, минулого тижня минув рік з початку битви за Бахмут. Заради захоплення районного центру РФ поклала десятки тисяч людей, а сама битва стала найкривавішою та найтривалішою у російсько-українській війні.

Ситуація у районі Бахмута Донецької області

Заступниця міністра Ганна Маляр під час брифінгу у понеділок, 7 серпня, за підсумками минулого тижня розповідала, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Зокрема, атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута.

На день раніше, 6 серпня, в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ продовжують контрнаступати північніше і південніше Бахмута Донецької області.