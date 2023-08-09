Чи сповільнився наступ на Бахмут: що кажуть експерти
Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний та північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Пауза між гарними новинами затяглася, тому складається враження, що наступ на Бахмут сповільнився. Як пояснює військовий експерт Владислав Селезньов, ворог стягнув додаткові ресурси на південний та північний фланги. І вести наступ дуже важко, коли немає переваги в авіаційному та артилерійському компонентах.
"Звичайно, в таких умовах наступ сповільнився, а на деяких ділянках перейшов у позиційну війну. Але в будь-якому випадку їм (росіянам, - ред.) вдається стримувати нас лише за рахунок неймовірної концентрації сил. Слід пам'ятати, що зараз взагалі до 80% оперативних резервів РФ кинуто на те, щоби зупинити контрнаступ", - розповів він РБК-Україна.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що українські війська наступають на Бахмут з обмеженою кількістю засобів ураження, артилерії та боєприпасів. За його словами, пріоритетним напрямком став південь, але навіть при цьому наші сили йдуть уперед і досягають тактичних успіхів.
Зазначимо, минулого тижня минув рік з початку битви за Бахмут. Заради захоплення районного центру РФ поклала десятки тисяч людей, а сама битва стала найкривавішою та найтривалішою у російсько-українській війні.
Ситуація у районі Бахмута Донецької області
Заступниця міністра Ганна Маляр під час брифінгу у понеділок, 7 серпня, за підсумками минулого тижня розповідала, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Зокрема, атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута.
На день раніше, 6 серпня, в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ продовжують контрнаступати північніше і південніше Бахмута Донецької області.
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