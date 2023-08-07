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Росія намагається повернути Старомайорське та втрачені позиції під Бахмутом, - Маляр

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 08:45
Росія намагається повернути Старомайорське та втрачені позиції під Бахмутом, - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на декількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі. Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.

Що стосується Мар'їнського та Авдіївського напрямку, то там ще буквально з минулого року не змінюється ситуація. "Ворог відчайдушно хоче оточити Авдіївку, але їм не вдається. Заходити туди вони не ризикують, тому що не хочуть бути втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть там програвати. Але і просунутися там не можуть", - зазначила Маляр.

"Так само що стосується Мар'їнки. Ворог намагається взяти її під контроль. Але їм не вдається це зробити. У нас було звільнене Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції", - додала заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ з початку літа ведуть наступ на окремих ділянках півдня та сходу. Зокрема, вони змогли деокупувати низку населених пунктів на південному сході. Нещодавно звільнили село Старомайорське Донецької області.

Крім того, ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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