Одна з найбільш критичних цілей для РФ: у ЦПД підтвердили атаку на завод "Енергія" в Єльці

В ніч на 3 липня в місті Єлець Липецької області РФ дрони знову атакували завод "Енергія". На підприємстві виготовляють батареї для планерування і корекції ракет, і для комплексу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Енергія" - це одна з найбільш критичних цілей для Росії", - наголосив Коваленко.

За даними ЦПД на цьому підприємстві виготовляють батареї для:

"Був атакований завод "Енергія" в місті Єлєць, Липецької області", - зауважив він.

Атака на завод "Енергія" у Липецькій області

Нагадаємо, сьогодні вночі у Липецьку та області було оголошено тривогу і "жовтий" рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Невдовзі рівень підвищили до "червоного" рівня. Згодом над містом і областю почали лунати потужні вибухи.

Російські ресурси повідомляли, що однією з цілей нічної атаки став завод "Енергія" в місті Єлець Липецької області. Це підприємство має важливе значення для російського військово-промислового комплексу.

Згодом у мережі стало з'являтися все більше кадрів наслідків атаки на російський завод "Енергія" в Єльці.

Нагадаємо, що це не перша атака на підприємство: попередній удар по заводу було завдано у травні 2025 року.

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