ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 237 180 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на ранок 15 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни просуваються на усіх ділянках наступу. Тим часом росіяни відновлюють втрачені позиції на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.
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