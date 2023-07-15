ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 14 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 590 окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 237180 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на утро 15 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
Как пишет Институт изучения войны, наши воины продвигаются на всех участках наступления. Между тем, россияне восстанавливают утраченные позиции на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях.
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