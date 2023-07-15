Ситуація на фронті сьогодні 15 липня

Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки ворога

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників іранського виробництва типу "Shahed" та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів".

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

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