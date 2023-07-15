ЗСУ просуваються на усіх ділянках фронту: карти боїв ISW

ЗСУ просуваються на усіх ділянках наступу, а росіяни відновлюють втрачені позиції на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна 14 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на схід від Невського (18 км на північний захід від Кремінної) і Тернів (16 км на захід від Кремінної), поблизу Новосадового (17 км на північний захід від Кремінної), та на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної).

13 липня російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжували успішні наземні атаки поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) і частково контролюють поселення, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження того, що російські війська знаходяться в Торському.

Він також стверджував, що російські підрозділи 80-го гвардійського танкового полку (90-а гвардійська танкова дивізія, ЦВО) 13 липня здійснили штурм лісових масивів поблизу Кремінної. Інший російський "воєнкор" поділився кадрами 14 липня, на яких нібито видно, як елементи 2-го батальйону 74-ї ОМСБр (41-ї загальновійськової армії ЦВО) атакують українські позиції в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Міністерство оборони (МО) Росії 14 липня заявило, що російські сили відбили українські атаки поблизу Невського та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної), а також в інших невизначених районах на сватівському напрямку. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що російські війська захопили Новоселівське (16 км на північний захід від Сватового) 13 липня після того, як українські війська відступили з населеного пункту, хоча інші військові блогери стверджували, що російські війська продовжують наступальні операції для захоплення населеного пункту станом на 14 липня.

ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили досягли подальших успіхів у Новоселівському або що вони повністю захопили населений пункт.

Бої на Донбасі

Українські сили продовжували наземні атаки і, як повідомляється, 14 липня просунулися в район Бахмута. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора-Андріївка (9-15 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські війська просуваються поблизу самого Бахмута та зберігають ініціативу навколо міста. Череватий також повідомив, що українські сили продовжують зусилля щодо максимального збільшення втрат росіян при збереженні боєздатності українських сил.

Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська відбили українську атаку поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута). Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська здійснили атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

13 липня російські військові блогери заявили, що російські війська відбили українські атаки з висот поблизу Кліщіївки, району каналу та дамби біля Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута).[40] Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Берхівки. На кадрах, опублікованих 13 липня, нібито видно, що на Бахмутському напрямку діють підрозділи 200-ї ОМСБр (14-й армійський корпус Північного флоту), а в районі Кліщіївки - підрозділи 4-ї ОМСБр (2-й армійський корпус так званої "ЛНР").

Українські та російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 14 липня. Російські джерела стверджували 13 липня, що українські сили утримують раніше окупований Росією район "Зверінець" на південний схід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська протягом тижня відбивають російські атаки в районі "Зверінця". 13 липня російські "воєнкори" заявили, що російські сили відбили українські атаки поблизу Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) та Сіверного (6 км на захід від Авдіївки).

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати наступальні дії на авдіївському та мар’їнському напрямках.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).[47] Російський мілблогер стверджував, що російські сили здійснили атаки на південний захід від Авдіївки та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 13 липня заявив, що сили чеченського "Ахмата" перекидаються з Мар'їнки на невизначену "складнішу" ділянку лінії фронту. 13 липня російський "воєнкор" заявив, що поблизу Мар’їнки діють підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу).

"Південна вісь"

Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів 14 липня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська прорвали російські оборонні лінії на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) вздовж балки Грушева і наступаючи на лінії Приютне - Старомайорське.

Командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський також заявив, що українські війська намагаються прорвати російські лінії в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки). Речник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що російські сили відбили українські диверсії та спроби розвідки поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки). Речник ЗСУ майор Валерій Шершень також повідомив, що українські війська відбили контратаку росіян поблизу Рівнополя.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області і, як повідомляється, 14 липня просунулися на цьому напрямку. Заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович зазначив, що українські війська ведуть наступальні дії в с. Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та просунулися на південь і південний схід від невстановленого місця на цьому напрямку понад 1700 метрів.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися в напрямку Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і знаходяться в межах одного кілометра від околиць населеного пункту, а інші російські джерела стверджували, що українські війська продовжують наступати на Роботине. У Міноборони РФ підкреслили, що найзапекліші бої на цьому напрямку точаться вночі поблизу Роботиного.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підрозділи чеченського батальйону "Восток-Ахмат" (291-й мотострілецький полк 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) тримають оборону в районі Оріхова. Російські "воєнкори" також стверджували, що українські війська продовжували обмежені розвідувальні дії та наземні атаки вздовж лінії П’ятихатки-Жеребрянки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова.

14 липня російські війська продовжували регулярні обстріли та розвідку в Херсонській області. У Херсонській ОДА повідомили, що за минулу добу російські війська 76 разів обстріляли західний (правий) берег Херсонської області, випустивши 487 снарядів.

Українські джерела повідомляли про російські артилерійські удари по кількох населених пунктах Бериславського району. Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що українські контрбатарейні вогневі знищили чотири російські системи радіоелектронної боротьби та три диверсійно-розвідувальні групи на східному (лівому) березі Херсонської області та російські війська продовжують спроби відновити позиції, втрачені під час затоплення. після вибуху дамби Каховської гідроелектростанції (КГЕС).

Російські джерела стверджують, що російські війська знищили кілька українських катерів біля Антонівського мосту на східному березі, але в іншому ситуація біля мосту залишається без змін.

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