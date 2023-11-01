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ЗСУ знищили ще майже 400 окупантів та 32 одиниці техніки на Таврійському напрямку

Середа 01 листопада 2023 10:05
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ЗСУ знищили ще майже 400 окупантів та 32 одиниці техніки на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 400 окупантів та 32 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 37 авіаударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 1112 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники та захисниці відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1146 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 381 особу, 5 окупантів здалися в полон.

Також українські бійці знищили 32 одиниці військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 4 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 БПЛА;
  • 9 автомобілів;
  • 4 одиниці спецтехніки.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжували наступальні операції на південь від Бахмута та в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

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