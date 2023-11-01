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ВСУ уничтожили еще почти 400 оккупантов и 32 единицы техники на Таврическом направлении

Среда 01 ноября 2023 10:05
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ВСУ уничтожили еще почти 400 оккупантов и 32 единицы техники на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 400 оккупантов и 32 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении враг нанес 37 авиаударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 1112 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники и защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1146 огневых задач.

Общие потери врага составили 381 человек, 5 оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 32 единицы военной техники, в том числе:

  • 2 танка;
  • 4 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 БПЛА;
  • 9 автомобилей;
  • 4 единицы спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, которую пытаются окружить оккупанты. Несмотря на это, наши военные имеют успехи под Бахмутом.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжали наступательные операции к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов.

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

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