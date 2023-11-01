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Майже 700 окупантів та 30 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Україна, Середа 01 листопада 2023 07:59
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Майже 700 окупантів та 30 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 1 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 301490 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5223 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 9834 (+30) од,
  • артилерійських систем - 7250 (+23) од,
  • РСЗВ - 846 (+2) од,
  • засоби ППО - 563 (+1) од,
  • літаків - 321 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5468 (+28),
  • крилаті ракети - 1547 (+1) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9624(+34) од,
  • спеціальна техніка - 1019 (+3).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили понад 20 атак противника на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують утримувати позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе, а також залізничних мостів. Крім того, ЗСУ намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки та Пойми.

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