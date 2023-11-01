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Генштаб про фронт: біля Авдіївки важкі бої, а під Бахмутом є просування

Авдіївка, Середа 01 листопада 2023 08:32
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Генштаб про фронт: біля Авдіївки важкі бої, а під Бахмутом є просування Фото: ЗСУ відбили 20 атак під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

За його словами, ЗСУ продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Також росіяни вели штурмові дії у районі Південного Донецької області.

На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ. Окупанти намагалися атакувати біля Вербового Запорізької області, але безуспішно.

Крім того, окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку, використовуючи для цього авіацію. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському, Маріїнському та Куп'янському напрямках теж тривають активні бої. У районі Мар'їнки наші підрозділи зупинили 20 атак росіян, а у районі Куп'янська - 10 атак.

Ситуація поблизу Авдіївки

У жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

При цьому ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб.

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