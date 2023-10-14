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ЗСУ знищили ще 970 окупантів й більше 25 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські військові ліквідували ще 970 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 286 890 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 286 890 (+970) осіб ліквідовано;
  • танків - 4940 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 9337 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 6833 (+26) од.;
  • РСЗВ - 811 (+0) од.;
  • засоби ППО - 547 (+1) од.;
  • літаків - 317 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5265 (+1) од.;
  • крилаті ракети - 1531 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9225 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 971 (+4) од.

Фото: втрати ворога станом на 14.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби російських терористів атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалились. Наступ ворога може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

Тим часом наші воїни продовжують наступати на кількох напрямках. Терористи активно облаштовують власні передові позиції, мінують, а також будують  інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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