ЗСУ знищили ще 970 окупантів й більше 25 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські військові ліквідували ще 970 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 286 890 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 14.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби російських терористів атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалились. Наступ ворога може перетворитись у "биття в бетонну стіну".
Тим часом наші воїни продовжують наступати на кількох напрямках. Терористи активно облаштовують власні передові позиції, мінують, а також будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.