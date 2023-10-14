ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские военные ликвидировали еще 970 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 286 890 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 14:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытки российских террористов атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Наступление врага может превратиться в "биение в бетонную стену".
Между тем наши воины продолжают наступать на нескольких направлениях. Террористы активно обустраивают собственные передовые позиции, минируют, а также строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.
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