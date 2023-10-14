РФ боїться наступу ЗСУ на Крим і готується обороняти лівий берег Дніпра​​​​​​​: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямків. Російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" і "Аланія" заявили про "серйозне просування" військ РФ на Куп’янському напрямку, але не надали жодних підтверджень цьому. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська нібито просунулися в напрямку Крохмального.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки. Також українські війська відбили російські напади поблизу Макіївки, на південний захід від Кремінної та в районі Серебрянського лісу.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували Серебрянку з напрямку Кузьмине, намагаючись прорвати українську оборону та вийти до річки Сіверський Донець. Він додав, що російські сили атакували поблизу Торського, намагаючись перекрити український шлях постачання через річку Оскіл.

Російський військовий блогер заявив, що елементи новосформованої 25-ї загальновійськової армії РФ стикаються з проблемами організації, які сповільнюють їхні наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, підтверджуючи попередні оцінки ISW. Він стверджував, що підрозділи 25-ї армії ведуть "повзучий наступ" через відсутність у них бойового досвіду та організаційні помилки, які впливають на їх здатність виконувати накази зверху.

Бої у Донецькій області

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають поблизу Оріхово-Василівки і вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що російські війська ймовірно досягли обмежених успіхів на південний захід від Залізнянського. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ нібито просунулися на півкілометра поблизу Кліщіївки, хоча ISW не знайшло доказів цього твердження.

Російські джерела стверджували, що війська РФ наступають із Водяного та Опитного, а також у невизначених районах поблизу Авдіївки.

Г енштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Тоненького, Сіверного, Ласточкиного, Первомайського, Кераміка, Нетайлового та Невельського.

Український командир, який діяв поблизу Авдіївки, повідомив Washington Post у статті, опублікованій 12 жовтня, що російські сили "зосередили до трьох свіжих бригад" на Пвдіївському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російський агрегатор новин стверджував, що українські сили атакували поблизу Приютного 12 жовтня. Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські сили нібито відбили вісім українських атак у районі кордону Донецько-Запорізької областей протягом минулого тижня.

Генштаб ЗСУ 13 жовтня повідомив, що війська РФ здійснили безуспішні атаки поблизу Старомайорського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що війська РФ ймовірно незначно просунулися на північ від Копані. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Роботиного.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нещодавно нібито покращили свої позиції поблизу П’ятихаток.

13 жовтня російські джерела, включно з Міноборони РФ, заявили, що українські сили продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та східному (лівому) березі Херсонської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на східному (лівому) березі Дніпра. Він повідомив, що росіяни заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки та Малокаховки і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України.

Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на Херсонському та Кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Україною Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим.

Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Машовець зазначив, що до складу російського угруповання військ "Дніпро" входять: вісім мотострілецьких, морських піхотних і берегових бригад оборони та зведених тактичних груп; 17 мотострілецьких, танкових, десантно-штурмових і морської піхоти; три зведені тактичні загони, в тому числі БАРС; і один запасний мотострілецький полк.