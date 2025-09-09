ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ

Ситуація на фронті

Минулої доби окупанти здійснили щонайменше один ракетний та 51 авіаційний удар, застосувавши п’ять ракет і скинувши 95 керованих бомб. Крім того, для атак були залучені 1 952 дрони-камікадзе та здійснено 3 449 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Нагадаємо, за оцінками ISW, ключовим напрямком для РФ восени залишиться Донецька область.

