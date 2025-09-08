Ворог штурмує без упину: Генштаб повідомив, де на фронті найзапекліші бої

Росія протягом 8 вересня здійснила 158 атак на різних напрямках фронту, застосувавши ракети, авіабомби, майже дві тисячі дронів-камікадзе та тисячі обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом 8 вересня російські війська здійснили масштабні атаки на позиції українських захисників і населені пункти.

Загалом відбулося 158 бойових зіткнень. Окупанти завдали 1 ракетного та 51 авіаційного удару, застосувавши 5 ракет і 95 керованих авіабомб.

Крім того, українські сили відбивали масові атаки дронів: ворог використав 1 952 ударні БпЛА та провів 3 449 обстрілів.

Де точаться найзапекліші бої

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку - тут від початку доби зафіксовано 45 атак росіян у районах Родинського, Миролюбівки, Променя, Звірового, Котлиного, Удачного та інших населених пунктів. П’ять бойових зіткнень тривають досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 137 окупантів, з яких 82 - безповоротно. Крім того, українські воїни знешкодили одну гармату, чотири автомобілі, два мотоцикли, 12 безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку.

На Новопавлівському напрямку ворог сьогодні 33 рази намагався прорвати оборону, ще сім боїв тривають у районах Зеленого Гаю, Маліївки, Новоєгорівки, Зеленого Поля, Запорізького, Ольгівського та Полтавки.

Інші напрямки бойових дій

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмових дій у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Григорівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

Торецький напрямок – сім зіткнень у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки, один бій триває.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки – чотири бойові зіткнення, три авіаудари та 124 обстріли, зокрема шість із РСЗВ.

Придніпровський напрямок – відбито чотири атаки у бік Антонівського мосту, ворог також завдав авіаударів по Миколаївці.

Південно-Слобожанський напрямок (Вовчанськ) – чотири атаки ворога.

Краматорський напрямок – чотири спроби прориву біля Міньківки, Ступочок, Білої Гори та Бондарного.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки – ворог наступальних дій не проводив.