RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ

Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Продолжаются 1294-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. ВСУ продолжают эффективно отражать атаки врага и наносить ему значительные потери, удерживая оборонительные рубежи по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки, с 8 на 9 сентября, россияне потеряли на фронте 950 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупационных войск уже превысили один миллион человек.

По состоянию на 9 сентября 2025 года, ориентировочные потери противника составляют:

  • танков - 11 169 (+1);
  • боевых бронированных машин - 23 261 (+3);
  • артиллерийских систем - 32 577 (+32);
  • РСЗО - 1 482 (+1);
  • средства ПВО - 1 217;
  • самолеты - 422;
  • вертолеты - 341;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 57 504 (+226);
  • крылатые ракеты - 3 691;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 61 207 (+72);
  • специальная техника - 3 963 (+2)

 

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки оккупанты осуществили по меньшей мере один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме того, для атак были привлечены 1 952 дрона-камикадзе и осуществлено 3 449 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Напомним, по оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область.

Более подробно о планах оккупантов на ближайшее время читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине