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ЗСУ знищили ще 930 росіян: Генштаб оновив дані втрат на 5 червня

Україна, Четвер 05 червня 2025 07:58
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ЗСУ знищили ще 930 росіян: Генштаб оновив дані втрат на 5 червня Ілюстративне фото: втрати на фронті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За останню добу з 4 на 5 червня, армія Росії втратила 930 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 992750 (+930) осіб;
  • танків ‒ 10887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28750 (+39) од,
  • РСЗВ – 1406 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1177 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)

ЗСУ знищили ще 930 росіян: Генштаб оновив дані втрат на 5 червня

Нагадаємо, що у неділю, 1 червня, Служба безпеки України завдала удару по кількох російських аеродромах, де розташовувалася стратегічна авіація противника.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

При цьому стратегічні бомбардувальники Ту-95МС армії РФ перед знищенням на аеродромах базування були споряджені крилатими ракетами Х-101 для удару, ймовірно, по Україні.

До речі, попри участь у мирних ініціативах, Росія щоденно запускає по території України близько 300 дронів, і цей темп, за оцінками британського Міноборони, може зберігатися впродовж усього року.

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