Вистачить щонайменше на рік: міністр оборони Британії назвав важливу зміну в атаках "Шахедів"
У Великій Британії заявили, що РФ щодня запускає сотні безпілотників по Україні. Такий інтенсивний тиск може тривати роками, а Путін не демонструє жодного прагнення до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного міністра оборони Великої Британії Джона Гілі під час візиту до Києва.
Росія щоденно запускає по території України близько 300 дронів, і цей темп, за оцінками британського Міноборони, може зберігатися впродовж усього року.
"Марафон руйнування", а не мир: чого хоче Путін — пояснення з Лондона
За словами Гілі, Росія чітко демонструє, що не зацікавлена у мирі, а навпаки - прагне "смерті, руйнування і дестабілізації". Масоване використання безпілотників свідчить про нову фазу війни, в якій Кремль робить ставку на виснаження України шляхом постійного терору.
"Це потужний зсув. Це така зміна. І Путін показує, що його не цікавить мир. Його цікавить лише руйнування», - наголосив міністр.
Що означає масоване застосування дронів для України та її партнерів
Російська стратегія щоденних атак сотнями дронів ускладнює оборону українських міст, енергетичної інфраструктури та військових позицій. За словами Гілі, ця динаміка ставить перед союзниками України нові виклики, зокрема - у сфері ППО та постачання боєприпасів.
Він також наголосив на важливості довготривалої підтримки України не лише у військовому, а й у технологічному аспекті, аби ефективно протистояти цій формі гібридної війни.
Позиція Британії: Київ може розраховувати на стабільну допомогу
У ході візиту до України міністр Гілі підтвердив, що Велика Британія залишається на боці Києва, і подальша підтримка буде "стійкою, довгостроковою і рішучою". Окремо він наголосив, що Україна має право завдавати ударів по законним військовим цілям на території РФ, що відповідає міжнародному праву.
"Це не просто війна між Росією і Україною - це війна проти правил міжнародного порядку", - додав Джон Гілі.
Зазначимо, що в середу, 4 червня, росіяни залучили для ураження на лінії фронту 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.
Також Посольство США нагадало про постійний ризик великих повітряних атак РФ по Україні, зазначивши, що потенційно значний повітряний напад може статися будь-коли протягом наступних кількох днів.
Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах. Пізніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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