За последние сутки с 4 на 5 июня, армия России потеряла 930 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины нанесла удар по нескольким российским аэродромам, где располагалась стратегическая авиация противника.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

При этом стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.

Кстати, несмотря на участие в мирных инициативах, Россия ежедневно запускает по территории Украины около 300 дронов, и этот темп, по оценкам британского Минобороны, может сохраняться в течение всего года.