ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ уничтожили еще 930 россиян: Генштаб обновил данные потерь на 5 июня

Украина, Четверг 05 июня 2025 07:58
UA EN RU
ВСУ уничтожили еще 930 россиян: Генштаб обновил данные потерь на 5 июня Иллюстративное фото: потери на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За последние сутки с 4 на 5 июня, армия России потеряла 930 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 992750 (+930) чел;
  • танков - 10887 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
  • РСЗО - 1406 (+4) ед,
  • средства ПВО - 1177 (+1) ед,
  • самолетов - 413 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
  • крылатые ракеты - 3271 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
  • специальная техника - 3907 (+0)

ВСУ уничтожили еще 930 россиян: Генштаб обновил данные потерь на 5 июня

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины нанесла удар по нескольким российским аэродромам, где располагалась стратегическая авиация противника.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

При этом стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.

Кстати, несмотря на участие в мирных инициативах, Россия ежедневно запускает по территории Украины около 300 дронов, и этот темп, по оценкам британского Минобороны, может сохраняться в течение всего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам