ВСУ уничтожили еще 930 россиян: Генштаб обновил данные потерь на 5 июня
За последние сутки с 4 на 5 июня, армия России потеряла 930 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 992750 (+930) чел;
- танков - 10887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
- РСЗО - 1406 (+4) ед,
- средства ПВО - 1177 (+1) ед,
- самолетов - 413 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
- крылатые ракеты - 3271 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
- специальная техника - 3907 (+0)
Напомним, что в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины нанесла удар по нескольким российским аэродромам, где располагалась стратегическая авиация противника.
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
При этом стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.
Кстати, несмотря на участие в мирных инициативах, Россия ежедневно запускает по территории Украины около 300 дронов, и этот темп, по оценкам британского Минобороны, может сохраняться в течение всего года.