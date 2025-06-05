Операція "Павутина": знищені бомбардувальники Ту-95 були споряджені ракетами для обстрілу

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС армії РФ перед знищенням на аеродромах базування були вже спорядили крилатими ракетами Х-101 для удару, ймовірно, по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з камер українських дронів-камікадзе, яке оприлюднила СБУ.

Також про ймовірну підготовку стратегічної авіації росіян до бойових вильотів говорять повні баки літаків, паливо з яких стало причиною великих пожеж на атакованих ударними дронами аеродромах.

Судячи з кадрів відео, щонайменше частина бомбардувальників мала на зовнішніх підвісах ракети Х-101.

Операція "Павутина" від СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України в неділю, 1 червня, атакувала кілька російських аеродромів, де базувалася стратегічна авіація ворога.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

За словами президента України Володимира Зеленського, половину з них Росія відремонтувати не зможе. Як зазначав глава української держави, такий удар допомагає змінювати риторику США, зокрема про те, що в українців нібито немає карт.

Детальніше про операцію СБУ під назвою "Павутина" - в матеріалі РБК-Україна.

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