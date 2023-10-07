ЗСУ знищили ще 610 окупантів й більше двадцяти танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наразі запеклі бої продовжуються у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Наші воїни мають просування на захід Запорізької області. Військові просувають лінію фронту ближче до Вербового, а російські терористи в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад й кілька позицій.
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