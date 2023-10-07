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ЗСУ знищили ще 610 окупантів й більше двадцяти танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 281 700 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків - 4800 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 9102 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 6688 (+22) од.;
  • РСЗВ - 808 (+2) од.;
  • засоби ППО - 541 (+1) од.;
  • літаків - 315 (0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5185 (+27) од.;
  • крилаті ракети - 1530 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9073 (+58) од.;
  • спеціальна техніка - 956 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наразі запеклі бої продовжуються у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Наші воїни мають просування на захід Запорізької області. Військові просувають лінію фронту ближче до Вербового, а російські терористи в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад й кілька позицій. 

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