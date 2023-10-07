ЗСУ продовжують контрнаступ та має просування на південь від Бахмута в районі Андріївки, - ISW

Запеклі бої тривають у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. ЗСУ мають просування на захід Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Українські сили продовжують успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися до межі дерев між Роботиним і Вербовим, це приблизно за 6 км на південний схід від Роботиного.

Добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія", які діють у цьому районі, стверджують, що українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового. Невеликі групи української піхоти продовжували атакувати російські позиції на лінії Копані-Роботине, що за 5 км на північний захід від Роботиного. ЗСУ продовжують атаки поблизу Вербового та Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова).

Окрім цього у країнські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. Однак потреби у забезпеченні ЗСУ ростуть, а дощі та тумани можуть ускладнити використання безпілотників, тактичної та армійської авіації, українські сили продовжуватимуть боротьбу взимку.

Бої під Бахмутом

Українські військові продовжують тиснути на ворога на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там нещодавно були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Варто зазначити, минулого тижня ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.

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