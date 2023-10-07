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ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и более двадцати танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 октября, украинские военные ликвидировали еще 610 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 281 700 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 281 700 (+610) человек ликвидировано;
  • танков - 4800 (+23) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9102 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 6688 (+22) ед.;
  • РСЗО - 808 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 541 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5185 (+27) ед.;
  • крылатые ракеты - 1530 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9073 (+58) ед.;
  • специальная техника - 956 (+5) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какова ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), сейчас ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. Наши воины имеют продвижение на запад Запорожской области. Военные продвигают линию фронта ближе к Вербовому, а российские террористы в безуспешной контратаке под Роботиным потеряли личный состав и несколько позиций.

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Война в УкраинеГенштаб ВСУ