ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и более двадцати танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 6 октября, украинские военные ликвидировали еще 610 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 281 700 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какова ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), сейчас ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. Наши воины имеют продвижение на запад Запорожской области. Военные продвигают линию фронта ближе к Вербовому, а российские террористы в безуспешной контратаке под Роботиным потеряли личный состав и несколько позиций.
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