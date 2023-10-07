ЗСУ знищили ще 610 окупантів й більше двадцяти танків: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 281 700 (+610) осіб ліквідовано;
- танків - 4800 (+23) од.;
- бойових броньованих машин - 9102 (+20) од.;
- артилерійських систем - 6688 (+22) од.;
- РСЗВ - 808 (+2) од.;
- засоби ППО - 541 (+1) од.;
- літаків - 315 (0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5185 (+27) од.;
- крилаті ракети - 1530 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9073 (+58) од.;
- спеціальна техніка - 956 (+5) од.
Фото: втрати ворога станом на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наразі запеклі бої продовжуються у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Наші воїни мають просування на захід Запорізької області. Військові просувають лінію фронту ближче до Вербового, а російські терористи в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад й кілька позицій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.