ЗСУ знищили ще 610 окупантів й більше двадцяти танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 281 700 (+610) осіб ліквідовано;

танків - 4800 (+23) од.;

бойових броньованих машин - 9102 (+20) од.;

артилерійських систем - 6688 (+22) од.;

РСЗВ - 808 (+2) од.;

засоби ППО - 541 (+1) од.;

літаків - 315 (0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5185 (+27) од.;

крилаті ракети - 1530 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9073 (+58) од.;

спеціальна техніка - 956 (+5) од. Фото: втрати ворога станом на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наразі запеклі бої продовжуються у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Наші воїни мають просування на захід Запорізької області. Військові просувають лінію фронту ближче до Вербового, а російські терористи в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад й кілька позицій.