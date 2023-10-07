ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и более двадцати танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 6 октября, украинские военные ликвидировали еще 610 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 281 700 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 281 700 (+610) человек ликвидировано;

танков - 4800 (+23) ед.;

боевых бронированных машин - 9102 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 6688 (+22) ед.;

РСЗО - 808 (+2) ед.;

средства ПВО - 541 (+1) ед.;

самолетов - 315 (0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5185 (+27) ед.;

крылатые ракеты - 1530 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9073 (+58) ед.;

специальная техника - 956 (+5) ед. Фото: потери врага по состоянию на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какова ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), сейчас ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. Наши воины имеют продвижение на запад Запорожской области. Военные продвигают линию фронта ближе к Вербовому, а российские террористы в безуспешной контратаке под Роботиным потеряли личный состав и несколько позиций.