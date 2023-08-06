ЗСУ знищили ще 590 окупантів й 5 ворожих танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 700 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Як стверджують російські джерела, наші військові просуваються поблизу Оріхова.
Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.
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