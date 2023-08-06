Експерти ISW пояснили важливість наступу ЗСУ в районі Бахмута

ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області, стримуючи навколо себе велику кількість живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку аналітиків ISW, українські операції навколо Бахмута змусили росіян перекинути до навколишніх населених пунктів додаткові з'єднання. Ймовірно, це була одна з їхніх основних цілей контрнаступу біля Бахмута.

В результаті окупанти розгорнули елітні з'єднання та частини для підтримки оборонних операцій навколо Бахмута, у тому числі 98-ю гвардійську повітряно-десантну дивізію, 11-у бригаду ВДВ, 106-ю дивізію ВДВ та 364-ю бригаду спецназу.

На думку експертів, російські війська, якби вони не були задіяні у Бахмута, могли б використовуватись у наступальних операціях у Луганській та Харківській областях, або для посилення оборонних позицій на півдні України.

Ключові висновки ISW: