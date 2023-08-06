ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. Как утверждают российские источники, наши военные продвигаются вблизи Орехова.
В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.