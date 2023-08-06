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ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW

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Неділя 06 серпня 2023 04:47
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW Фото: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Українські війська 5 серпня провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Російські джерела стверджують, що ЗСУ просуваються поблизу Оріхова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківки. Українські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремміна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що українські війська просувалися на схід від Верхньокам’янського (18 км на південь від Кремінної). Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували поблизу Надії, Новоєгорівки та Кармазинівки.

Генштаб України 5 серпня повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області.


ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Бої у Донецькій області

Генштаб України повідомив, що українські сили перешкоджають просуванню російських військ поблизу Кліщіївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 4 серпня заявила, що росіяни перекидають велику кількість сил на Бахмутський напрямок, де вони зосереджені на відвоюванні панівних висот.

Російські джерела стверджували, що 5 серпня українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Авдіївки, Старомихайлівки, Красногорівки та Мар’їнки.

У легіоні "Свобода Росії" заявили 5 серпня, що вони знищили російський склад боєприпасів у Зайцевому Донецької області (21 км на південь від Бахмута). Геолокаційні кадри показують вибух у цьому районі.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджувало, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області 5 серпня та досягли успіху. "Воєнкор" з РФ стверджував, що українські сили здійснили атаки в районі Вугледара, просунулися на "спірну територію" та досягли невизначених російських оборонних рубежів.

Українські війська 5 серпня проводили контрнаступальну операцію в районі кордону Донецької та Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. Російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Старомайорського та в напрямку Благодатного.

Українські війська 5 серпня проводили контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська просуваються поблизу Оріхова і що українські піхотні групи продовжують атакувати російські позиції вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.

Російське джерело стверджувало, що українські війська активізують операції на лівому (східному) березі Дніпра.

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ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
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