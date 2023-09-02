ЗСУ знищили ще 570 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Протягом минулої доби, 1 вересня, українські воїни знищили ще 570 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 264 060 особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 02.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як відзначає Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують ведення наступальних дій й просунулись на південь від Бахмуту. Тим часом російські так звані "воєнкори" скиглять через цензуру Міністерства оборони Росії.
Зокрема російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство країни-терориста, аби залучити їх для проходження військової служби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.