ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відчувають брак солдатів? У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, - ISW

Субота 02 вересня 2023 04:35
UA EN RU
Відчувають брак солдатів? У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, - ISW Фото: у Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб залучити їх для проходження військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW, спираючись на низку джерел, зазначають, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.

Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.

Ключові висновки ISW :

  • Українські сили продовжили наступальні операції під Бахмутом та на півдні Запорізької області. Підтверджено, що ЗСУ 1 вересня досягли деяких успіхів.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом і на лінії Авдіївка-Донецьк, але не досягли якихось підтверджених успіхів.
  • Російська окупаційна влада оголосила 1 вересня, що голосування з регіональних виборів у Росії розпочалося на окупованій частині України і триватиме у різних формах до 10 вересня.
  • Російські чиновники продовжують зусилля щодо примусового прищеплення української молоді російської культури та ідентичності шляхом інтеграції шкіл окупованої частини України до російської системи освіти.

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Війська РФ
NEWS
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони