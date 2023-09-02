ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 1 сентября, украинские воины уничтожили еще 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 264 060 личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 02.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), украинские воины продолжают ведение наступательных действий и продвинулись на юг от Бахмута. Между тем российские так называемые "военкоры" скулят из-за цензуры Министерства обороны России.
В частности, российские власти преследуют мигрантов, которые недавно получили гражданство страны-террориста, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.