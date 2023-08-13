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ЗСУ знищили ще 560 окупантів й майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

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Неділя 13 серпня 2023 08:16
ЗСУ знищили ще 560 окупантів й майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 850 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано;
  • танків - 4298 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 8335 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 5072 (+19) од.;
  • РСЗВ - 713 (+0) од.;
  • засоби ППО - 475 (+5) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 313 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4204 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 1379 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7543 (+20) од.;
  • спеціальна техніка - 760 (+1) од.

На зображенні може бути: текст «reHepaлbHий wTa6 3C yKpaйHи Hфopmye npoTRrom npoTRrom24.02.22-13.08.2023 13.08.2023 OPICHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли: лKBAoBaHo oco6oBoro cKлaAy +560 253850 LIQUIDATED PERSONNEL TAHKIB +3 4298 TANKS 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH +11 8335 ARMOURED PERSONNEL VEHICLE apTилepйcbKиx cиcTem pc3B +19/0 5002 ARTILLERY SYSTEMS MLRS 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS 315/ ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΒ AIRCRAFT/HELICOPTERS 4204 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo piBHR UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL 1309 KpилaTi paKeTи CRUISE MISSILES Kopa6л /KaTepи WARSHIPS/BOATS aBTomo6лbHa TEXHIKA TA uиcTepHи nmm +20 7543 VEHICLES FUEL TANKS 760 SPECIAL EQUIPMENT cneuaлbHa TEXHIKA»

Фото: втрати ворога станом на 13.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни продовжують вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Тим часом росіяни жаліються на те, що їм довелось залишили свої позиції в Урожайному.

Зокрема ISW стверджує про те, що військовим вдалось зберегти свою присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак експерти поки що не вважають ці позиції плацдармом.

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