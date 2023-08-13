ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253850 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 253 850 (+560) человек ликвидировано;
- танков - 4298 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 5072 (+19) ед.;
- РСЗО - 713 (+0) ед.;
- средства ПВО - 475 (+5) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 313 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3) ед.;
- крылатые ракеты - 1379 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20) ед.;
- специальная техника - 760 (+1) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 13:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишет Институт изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем россияне жалуются на то, что им пришлось оставили свои позиции в Урожайном.
В частности ISW утверждает о том, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.
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