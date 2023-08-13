ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253850 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 253 850 (+560) человек ликвидировано;

танков - 4298 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 5072 (+19) ед.;

РСЗО - 713 (+0) ед.;

средства ПВО - 475 (+5) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 313 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3) ед.;

крылатые ракеты - 1379 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20) ед.;

специальная техника - 760 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 13:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Институт изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем россияне жалуются на то, что им пришлось оставили свои позиции в Урожайном.

В частности ISW утверждает о том, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.