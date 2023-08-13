Українські війські досягли значних успіхів в районі Урожайного: карти боїв ISW

Українські війська продовжуть вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Російські джерела стверджують, що після кількох днів інтенсивних боїв війська РФ залишили свої позиції в Урожайному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки, а також поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські наступальні дії на Куп’янському напрямку мають на меті відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку, підтверджуючи попередню оцінку ISW.

Російські війська 12 серпня продовжили наступ на лінії Сватове - Кремінна, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії на південний схід від Андріївки.





Бої у Донецькій області

Повідомляється, що 12 серпня українські війська проводили наступальні операції навколо Бахмута. Російські джерела стверджували, що територія на захід від Кліщіївки є спірною і там тривають інтенсивні бої.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують утримувати ініціативу навколо Бахмута. Російські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування 12 серпня.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 12 серпня, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

"Південна вісь"

12 серпня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей та досягли значних тактичних успіхів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів інтенсивних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські війська досягли успіхів поблизу Урожайного.

Кілька російських джерел повідомили про просування України та важкі бої в Урожайному. У добровольчому батальйоні РФ "Восток", який нібито тримає оборону в цьому районі, вранці 12 серпня заявили, що російські війська втрачають свої позиції в населеному пункті та є ймовірність втрати росіянами всього селища.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.