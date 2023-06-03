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ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила більше 209 тисяч живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано;
  • танків - 3829 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 7502 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 3533 (+32) од.;
  • РСЗВ - 582 (+7) од.;
  • засоби ППО - 342 (+7) од.;
  • літаків - 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 298 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3165 (+28) од.;
  • крилаті ракети - 1132 (+15) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6289 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 475 (+10) од.;

Фото: втрати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав роботу наших воїнів на Таврійському напрямку минулої доби. Тоді ж військові здійснили близько 900 вогневих завдань під час яких знищили й поранили майже 2 роти росіян.

Згідно з даними Global Firepower, російські втрати у війні стали найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУРосійська ФедераціяВійна в Україні