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Майже 900 вогневих завдань. ЗСУ знищили близько двох рот росіян на Таврійському напрямку

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П'ятниця 02 червня 2023 14:38
Майже 900 вогневих завдань. ЗСУ знищили близько двох рот росіян на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові на Таврійському напрямку протягом доби виконали 887 вогневих завдань. Воїни знищили та поранили майже дві роти росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Загалом було знищено й пошкоджено 34 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:

  • командно-штабну машину;
  • 4 танки;
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
  • РЕБ "Поле-21";
  • 2 одиниці 2А36 "Гіацинт-Б";
  • ЗРК ТОР-М2;
  • ЗРК 3К37 "БУК";
  • ЗРК "Стріла-10";
  • БпЛА "Supercam";
  • дрон-камікадзе "Shahed 136";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • тощо.

"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 208 910 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 540 російських солдатів.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні стали найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

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