ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, тем временем командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский показал работу наших воинов на Таврическом направлении за прошедшие сутки. Тогда же военные осуществили около 900 огневых задач во время которых уничтожили и ранили почти 2 роты россиян.
Согласно данным Global Firepower, российские потери в войне стали самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.
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