ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила більше 209 тисяч живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав роботу наших воїнів на Таврійському напрямку минулої доби. Тоді ж військові здійснили близько 900 вогневих завдань під час яких знищили й поранили майже 2 роти росіян.

Згідно з даними Global Firepower, російські втрати у війні стали найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

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